屏東縣消防局下午2時55分接獲民眾報案指出，九如鄉九如鄉後庄路16巷一處擋土牆工程土石崩塌，造成2名民眾遭掩埋，救護車到場時人已被救出，其中1名已無生命徵象，另1名生命徵象穩定。

屏縣消防局第一時間派遣九如、里港分隊共計3車6人前往，九如消防分隊表示，50歲男子被救起時已經沒有生命跡象，另名46歲男子左大腿、左手臂疼痛、意識清醒，送往寶建醫院救治，並通知勞工處知悉。