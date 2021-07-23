屏東擋土牆工程崩塌活埋2男 1人救出無生命跡象 09:322021/07/23 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 九如鄉土石牆崩塌，一人無生命跡象。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣消防局下午2時55分接獲民眾報案指出，九如鄉九如鄉後庄路16巷一處擋土牆工程土石崩塌，造成2名民眾遭掩埋，救護車到場時人已被救出，其中1名已無生命徵象，另1名生命徵象穩定。 屏縣消防局第一時間派遣九如、里港分隊共計3車6人前往，九如消防分隊表示，50歲男子被救起時已經沒有生命跡象，另名46歲男子左大腿、左手臂疼痛、意識清醒，送往寶建醫院救治，並通知勞工處知悉。 首例Delta死亡 屏東果農妻火化 逮男友與女助理有染 她PO文狂罵「床爬好爬滿」反倒慘了 #擋土牆 #九如鄉 #1名 #九如 #土石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京封閉34社區 山東出現首例Delta病毒 04:102021/07/23 產業財經 竹市建華國中薰衣草跑道 9月浪漫啟用 04:102021/07/23 地方新聞 桃園航空城被徵收戶 訴請法院撤銷 04:102021/07/23 社會新聞 「千年一遇洪災」河南仙氣正妹淪災民 網暴動：想去治水了 10:322021/07/23 社會 屏東鴛鴦賊竊電線 夫遭活活打死 04:102021/07/23 社會新聞 高雄觸電女今相驗 兄悲訴要真相：一條人命到底怎麼死的 11:502021/07/23 社會 砂包抽水機整備 侯友宜視察防汛 04:102021/07/23 地方新聞 退休運將成焦屍 家屬悲慟相擁 04:102021/07/23 社會新聞 彰化良民證申請 半年破萬件 04:102021/07/23 焦點要聞 地下匯兌持假鈔行騙 竹聯天蠍堂大哥2年騙4200萬 09:502021/07/23 社會 無懼疫情 越籍新住民賣淫3個月遭逮 PCR篩檢陰性 11:232021/07/23 社會 社會熱門新聞 桃園「特殊交友圈」累計40人確診 警方查138汽車旅館 - 社會 玩命「杜卡迪」車主逮到了！台74線飆破300公里竟掛假車牌 - 社會 高雄觸電女相驗 兄悲痛討真相：一條人命到底怎麼死的？ - 社會 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 台74玩命狂飆時速破300 重機法拉利「人車」雙雙落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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