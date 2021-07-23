24日起包含鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、黃金博物館、林本源園邸「五館一園」室內空間開放民眾參觀，22日開始受理線上預約，新北市文化局統計22日共有99人預約。

文化局22日統計，鶯歌陶瓷博物館有30人、淡水古蹟博物館18人、坪林茶業博物館18人、十三行博物館15人、黃金博物館11人、林本源園邸7人，共99人辦理線上預約。

文化局長龔雅雯表示，五館一園開放部分室內空間，提供民眾入館參觀，每日開放3梯次，每梯次2小時為單位，分別為上午10點到12點、12點30分至下午2點30分、下午3點到5點，全面採線上預約制，不提供候補或現場報名，當日不接受現場預約，每次預約最多4人為限。

文化局表示，首次開放預約參觀日期為24日至8月1日，接續將以每兩週頻率，開放可預約時段，各館每梯次可預約人數分別為十三行博物館80人、黃金博物館80人、鶯歌陶瓷博物館80人、淡水古蹟博物館80人、國定古蹟林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。