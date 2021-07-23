台南白河警分局員警巡邏時隨身帶反光條，貼在長者自行車上。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南白河警分局員警巡邏時隨身帶反光條，貼在長者自行車上。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河警分局員警日前夜間巡邏時，發現1名91歲徐姓老翁常於夜晚騎乘自行車撿拾資源回收物，又因其車上無任何反光裝置，未能讓用路人清楚察覺而保持安全距離致險象環生，白河所員警同仁見狀，也立即主動協助黏貼反光條，讓老翁直向警道謝，也獲家屬肯定並來電致謝。

白河分局表示，轄區長者居多，其平日外出最主要的代步自行車常因老舊而無任何反光設備，加上長者反應較慢，以致長者們自行車交通事故也時常發生。統計今年轄區330件A2類交通事故中，自行車類之受傷事故計有23件，其中有12件為65歲以上長者。經瞭解發生事故之車輛多欠缺明顯反光設備，以使天色昏暗時易發生交通事故。

白河分局除持續長者們的守法觀念及路口禮讓之宣導及執法；近期於疫情適度鬆綁，許多長者也陸續外出之際，全面針對道路上的長者自行車推動「閃亮護老」工作，由執勤員警隨身攜帶反光條，如有發現長者自行車欠缺反光設備者，馬上就長者車輛前後明顯處黏貼反光條。

白河分局表示，反光條之黏貼方便迅速、耐用、反光效果佳等優點，在裝設的過程，員警逐一叮嚀提醒長者行車安全觀念，熱忱的護老活動也獲得長者們熱烈迴響，達到行車安全宣導之目標。