美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，有鑑於5月開始PC市場變得保守，加上缺料造成的長短腳問題，也恐造成風險，維持聯詠減碼評等、目標價414元，外資也對其8月5日即將登場的法說釋出4種可能性，以及對股價的影響。

美系外資表示，有鑑於NB的庫存水平升高，故從5月開始對PC 變得保守，下半年將有越來越多PC客戶不願意接受更多的價格上漲，第三季可能是聯詠股價高點，維持減碼評等、目標價414元。

美系外資表示，聯詠將於8月5日舉辦法說會，對於其第三季營收提出4種預測，一.第三季營收季增長逾15%，毛利率為56%，則顯示2022年將呈現嚴重供不應求情景；二.第三季營收季增長增長10~15%，毛利率為54.5%，則2022年供應略有不足；三.第三季營收季增長5~10%，毛利率53%，則顯示2022年供需平衡；四.第三季營收季增小於5%，毛利率51.5%，則代表2022年供過於求。

美系外資也點出上述四種狀況將對聯詠股價造成的影響，依序為股價上漲0~5%、股價走勢持平至下跌3% 、股價下跌3~7%、股價下跌7~10%。