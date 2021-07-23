由於美國強勁的財報數據提振美股，致避險美元從幾個月來的高點回落，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯便宜，加上庫存減少，致倫敦(LME)周四(7/22)銅價上揚，亦帶動其餘多數金屬價格均漲。

分析師表示，Delta新冠病毒變種的傳播，將可能促使美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)放棄提早收緊貨幣政策，另外，LME註冊倉庫銅庫存跌至210,775公噸，庫存減少也進一步支撐銅價上揚。

終場周四(7/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲675美元，報每公噸34,100美元；期鎳上漲342美元，報每公噸18,922美元；期鋅上漲9.5美元，報每公噸2,938.5美元；期鋁上漲29.5美元，報每公噸2,483美元；期銅上漲94.5美元，報每公噸9,441.5美元；期鉛上漲63美元，報每公噸2,399.5美元。(商品行情網)