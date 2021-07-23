亞泥(1102)今日舉行股東會，董事長徐旭東說，亞泥不單單是純粹的水泥公司，還是個很健全的轉投資公司，例如它是裕民的最大股東，航運股近期很紅，轉投資回來的利潤，還沒有在股價上反應出來，不過沒關係，股市只是一個標準，最重要的是股東投資的亞泥它的價值遠超過目前市價的反應，亞泥是個這麼好的公司，為何不投資亞泥？！

徐旭東說，這段時間去年、前年世界變動很大，特別是去年新冠疫情的影響很大，但亞泥業績表現還不錯，連3年獲利都破百億，這是很不簡單的事。他說，世界變化很大，但亞泥的生產、銷售、轉投資都是很好的，若把公司一對一是沒有可以比較的，股東投資的公司價值持續上升，就是件很好的事。

展望兩岸水泥市場，徐旭東則指出，國內水泥業雖有政府調控房市、營建缺工嚴重及疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公基工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。大陸區則得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現成長，預計市場需求也將會面恢復。

亞泥缺什麼呢？徐旭東說，任何機構在經營理念上有不斷的需求，公司要再加強人員的訓練，特別是這時代講究數位化、和人員的培植，本身公司的改進，如AI化可以更增加它的自動及智慧化，世界還有很多區域都可以延伸出去，亞泥有很多機會再走下去。