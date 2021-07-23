昨天菱光(8249)聲請定暫時狀態處分，被商業法院裁定駁回，東元(1504)今天順利召開董事會，今天重頭戲將選出11席董事，公司派及市場派總計提名18席董事，出現18搶11的激戰。

董事長邱純枝指出，上半年雖然受到疫情、台幣升值及運費飆漲等因素，東元經營團隊努力之下，上半年繳出不錯成績，營收254億元，年增16.66％，第1季本業年成長72％，稅後淨利年成長128％，每股盈餘0.53元，年成長超過1倍。即將公布第2季財報，上半年預期繳出亮麗成績。邱純枝下半依舊看好營運前景，7月1日完成組織改組，成立三個事業群，貫徹專業分工，整體經營績效更上一層樓。

東元公司派提出足額的11席董事候選人，董事提名邱純枝、黃呈琮、黃茂雄、翁文祺、高渭川、周守訓、程本清等7人；獨立董事推出劉維琪、陳翔中、黃協興及林麗珍。

菱光提名4席獨立董事及3席董事，董事為黃立聰、黃育仁、方頌仁；獨董提名李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升。

因為疫情，加上董事改選，現場管制嚴格並進行分流，媒體以小股東身份入場，耗時超過30分鐘，並採實名制入座，同時投保中心也派人到場關切，目前董事長及總經理報告都相當順暢。