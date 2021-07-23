警方在陳嫌住處查獲1把改造手槍。（萬華分局提供）

犯嫌平時以保時捷代步。（萬華分局提供）

地下匯兌持假鈔行騙 竹聯天蠍堂大哥2年騙4200萬

35歲竹聯幫天蠍堂陳姓男子，3年前組成詐騙集團，在網路登廣告誆稱地下匯兌，民眾將錢匯入後，騙徒卻將只有第1張和最後1張是真鈔的1疊鈔票交給對方，2年多來至少有11人上當，詐得金額超過4200多萬，北市警方會同刑事局偵二隊，日前前往嘉義某民宅攻堅，將躲藏多日的主嫌循線逮捕。

萬華分局指出，原本在銀行專責外幣買賣的陳男，因染上毒癮後來離職，陳發現許多民眾、地下匯兌業者，經常都有大量兌換外幣的需求，找來多名同夥籌組詐騙集團，其中包括竹聯大哥「鍾奎」的周姓侄子、天道盟曾姓分子等人。

陳嫌透過網路、通訊軟體，大量刊登「兌換外幣」訊息，且匯率都比正常金融機構優惠，有民眾來電洽詢時，陳嫌等人便吹噓保證安全可靠，並和被害人約在銀行碰面交易。

被害人出現後，陳嫌等人會要他到銀行，將要匯的外幣匯入指定帳戶，接著誆稱立刻派專員去銀行領錢，專員裝模作樣也進入銀行，不行後就拿著1疊捆好的台幣出現。

警方調查，陳嫌集團事先偽造提領單據，1疊現金只有第1張和最後1張是真鈔，其他全部都是偽鈔，被害人一時不查，就這樣收錢走人，事後轉存其他銀行才驚覺被騙。

2019年9月，就有1名李姓台商想將50萬人民幣，匯換成220萬台幣，陳嫌等人與李約在西門町附近銀行，用上述手法將錢騙走。

此外，陳嫌集團也會登廣告，表示要買勞力士黑水鬼等高價名錶，一樣與被害人在銀行口門約碰面，付款時偽造提款單據，再拿只有幾張真鈔的大批偽鈔交給對方，從中騙取對方的手錶。

警方去年3月陸續逮捕該集團10餘名成員，但陳、曾等主嫌早已先一步逃走，經連月追查，日前鎖定陳嫌藏身在嘉義某民宅、曾則躲在新莊，19日將眾嫌先後逮捕，查扣50多萬現金、保時捷跑車、名錶等證物。

警方清查陳嫌除台灣外，包括韓國、菲律賓及馬來西亞，都曾用類似手法行騙，目前至少有11人被害，金額高達4246餘萬元，警訊後依詐欺罪將陳、曾兩嫌移送法辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！