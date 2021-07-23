感謝民間購買疫苗 侯友宜：政府更早點配合事情會更快。（摘自新北市長侯友宜臉書）

新北市長侯友宜23日上午在臉書發文感謝慈濟 、台積電、和永齡基金會買到1500萬劑 BNT疫苗，侯說，政府若可更早一點配合，更多一點幫忙，事情是會更快一點，「我們都在和病毒搶時間，和死神拔河，不能浪費任何時間，所以如果再問我，我還是同樣會說：『麥擱刁難啊！』。」

侯友宜說，「花若盛開，蝴蝶自來」，台灣就像一朵綻開中的花，在最需要的時候，總有人挺身而出，我們心存感激，更會謙卑、務實，因為，只有謙卑，才能敞開心胸，得到更多的幫助，只有務實，才會鼓起勇氣，真正的面對問題，我們並不孤單，因為有好多人和我們一樣，為了珍惜這片土地，愛這塊土地上的人，大家都會奮不顧身。

「人若精采，天自安排」侯友宜表示，感謝證嚴上人、劉德音董事長、郭台銘創辦人，和太多太多幕後的無名英雄，不眠不休的付出，才能如此精采，有了美好的結果。

侯友宜指出，政府如果可以更早一點配合，更多一點幫忙，事情是會更快一點的，也許，就會有更多人，一起來共襄盛舉，就可以讓更多、更好的疫苗，更快的進來。

侯友宜說，和病毒賽跑從不敢說一定會跑贏，就像有位護理同仁說的，「我們不是特別勇敢，只是沒有時間害怕」，時間，絕對是這場世紀病毒大戰中的重要關鍵，不管是疫情，不管是疫苗，我們都在和病毒搶時間，和死神拔河，不能浪費任何時間，所以如果再問我，我還是同樣會說：「麥擱刁難啊！」。