因為新冠肺炎疫情晚了一年才舉辦的東京奧運，今天晚上就要進行開幕典禮，不過已經有許多項目開跑，上午划船女子單人雙槳預賽，中華隊代表選手黃義婷在分組預賽以8分04秒59在5位選手中排名第4，25日複賽再尋求晉級機會。

黃義婷被排在東京時間10點20分開始的第6組出賽，出發後在500公尺處的計時落後領先者紐西蘭崔格（Emma Twigg）4秒12，最終以8分04秒59排名第4，未能以分組前3名直接晉級1/4決賽，得透過25日複賽在爭取晉級機會。

黃義婷透露，今天水流和前幾天練習截然不同，逆流讓她划起來感覺特別重，是來到東京灣台場海之森水上競技運動場之後第一次遇到這種狀況，不過以往比較大的啟航問題，今天前500公尺還算不錯，後段也有維持住，接下來會好好準備複賽。

目前東京天氣也跟台灣一樣濕熱，氣溫都是攝氏30度以上、豔陽高照，對於選手競賽也是考驗，先前練習時黃義婷有點中暑，所幸並無大礙，今年5月透過資格賽取得東奧參賽資格的「划船甜姐兒」，期許這次能突破自己上屆里約奧運的成績。