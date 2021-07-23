高端疫苗通過EUA，讓許多還沒打疫苗的民眾擔憂恐成政府的白老鼠，對此，醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，所有的醫學行為都必須建立在「知情同意」基礎上面，因此民眾要做的事情其實很簡單，那就是了解現有的科學證據，並自己選擇要不要施打，不會有人舉著刀槍逼你接種的。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」昨在臉書發文分享，許多民眾看到高端通過緊急使用授權（EUA）焦慮自己該怎麼辦？也擔心政府要拿全民作白老鼠，但其實大家能做的事情超級簡單，那就是選擇打或是不打而已。

粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，所有的醫學行為都必須建立在「知情同意」之上，而高端目前的安全性跟保護力的相關研究都會公開，也會持續監測安全性與最新的保護力。了解這些事情後，仍舊想打的人，恭喜你即將可以開打。

粉專「MedPartner 美的好朋友」說，如果高端疫苗的安全性跟保護力都很棒，那就是賓果。如果安全性有狀況，但機率極低，則會給你預防接種受害救濟。「如果保護力真的不足，之後會讓你補打其他疫苗。」

粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，不想打的民眾就不要打，「你可以不打疫苗，或者只打你要的那支疫苗。沒有人會拿刀、槍逼你，但選擇不打的優缺點要自己承擔。」他並提到，高端通過EUA讓很多人生氣，感覺像是會被逼著打，但他認為這些都是想太多了。高端通過EUA，基本上就是讓想要選擇高端的人有選擇，對不想選的人而言，實際上沒有影響。

粉專「MedPartner 美的好朋友」透露，大家現在要做的事情，就只有了解現有的科學證據，選擇打與不打而已。至於打疫苗的人若真受到傷害怎麼辦？那就比照AZ和莫德納，查明因果關係，如果有因果關係就救濟。

粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，沒有人規定各國EUA的標準要都一樣，因為每個國家疫苗供需跟疫情程度不同。以美國為例，當地疫苗供給充足，所以已不打算再開放其他新的疫苗EUA了，如果疫苗短缺、疫情嚴重的的國家，標準比我們更寬鬆都可以。「為自己的選擇負責。作為一個國家是否要開放EUA，作為一個成年人是否要打疫苗，都是一樣。」