東京奧運代表隊日前搭機出發赴日本，世界球后戴資穎在IG上發限時動態，讓選手搭乘經濟艙的事件曝光，引爆全民怒氣，也讓總統、行政院長雙雙道歉。對於此事，東華大學教授施正鋒妻子昨(22日)在臉書留言表達看法，更稱「大院長不做這種小事；但也做不了大事，所以，結論就是都沒在做事」。

施正鋒妻子在施正鋒臉書指出，「大院長不會管到東奧選手搭什麼機艙，當然，大院長不做這種小事；但也做不了大事，所以，結論就是都沒在做事。又部會內橫向不聯繫、縱向未交辦，所以，結論是大家各行其事、各憑本事討好層峰。」

對此，有網友留言表示，「管不到搭機艙，那幹嘛來出來承諾？」「大院長做的事就是震怒究責，問醫院院長有幾個停車位」、「行政院只有三個人在上班啦」。

另外，對於此次爭議，蘇貞昌表示，已請體育署再次確認，接下來陸續前往奧運的選手及教練，都必須搭乘商務艙，並詳細掌握搭乘的班次。至於體育署官員，都應該住在選手村或是同等級飯店，無論什麼職等，全部都搭經濟艙往返。蘇重申，政府除了誠心道歉改進，在賽事期間也一定要讓所有選手得到妥善照顧。相關究責，等奧運結束會成立專案來處理。