「小皇帝」詹姆斯再次創造歷史紀錄，這次是展現他多會賺錢！根據《Sportico》記者巴登豪森23日報導，詹皇成為NBA史上首位職業收入超過10億美元的現役球員，就算把「飛人」喬丹當年擔任球員期間按照通貨膨脹調整，其收入也沒超過10億美元。

詹姆斯自從開始征戰NBA，目前領到的薪水共3.1億美元，場外收入則達到7億美元，主要來自他的5間個人公司，還包含他是英超利物浦隊與MLB紅襪隊的小老闆，他更投資了披薩連鎖店，以及旗下擁有的視訊平台，只能說他太會賺。

在現役NBA球員當中，稍微有可能追到詹姆斯的人是籃網前鋒杜蘭特，目前杜蘭特職業生涯收入大約5.8億美元，只是近年NBA球員薪資暴漲，光是接下來兩個球季，杜蘭特就可領到8400萬美元薪水，以及球鞋廠商的8500萬美元贊助。

加上杜蘭特近年開始經營投資事業，看來成為史上第2位職業收入破10億美元球員日子不遠了，目前現役NBA球員排在第3的勇士後衛柯瑞，他目前職業收入約4.3億美元，在其他運動領域，則有老虎伍茲、梅威瑟、C羅、梅西、費德勒等人職業收入破10億美元。