油價走揚，周四亞洲天然橡膠收漲，市場交投冷清，適逢日本公共假期休市二日，不過受到國際油價連3日勁漲推助，部份買盤回補，上海期膠續漲，而大阪OSE交易所休市；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨漲0.6%，報每公斤182美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲1.3%，收於每噸13120元人民幣。
亞洲現貨市場反彈上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤58.05泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲逾1%，報現貨價每公斤166.65美分。(商品行情網)
油價走揚，周四亞洲天然橡膠收漲，市場交投冷清，適逢日本公共假期休市二日，不過受到國際油價連3日勁漲推助，部份買盤回補，上海期膠續漲，而大阪OSE交易所休市；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨漲0.6%，報每公斤182美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲1.3%，收於每噸13120元人民幣。
亞洲現貨市場反彈上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤58.05泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲逾1%，報現貨價每公斤166.65美分。(商品行情網)
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