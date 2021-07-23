美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至7月17日）初次請領失業救濟金人數較前一周大增5.1萬人，至41.9萬人，遠超出市場預期的35萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為38.525萬人，較前一周增加750人。截至7月10日止當周，美國續領失業救濟金人數為323.6萬人，周減2.9萬人。

2.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國6月領先指標上揚0.7%，不如經濟學家預期的升高0.9%。

全美不動產協會（NAR）公布，美國6月中古屋銷售月增1.4%，以年率計為586萬戶，不及經濟學家預估的月增1.7%和590萬戶。

3.最新公布的就業數據意外疲弱，市場的風險偏好有所起伏，周四美股在震盪中小幅走升，尾盤美元指數小漲0.1%，報92.852。歐洲央行承諾將處於歷史低點的利率水準將維持更長的時間，尾盤歐元跌0.2%，報1.1767美元。

4.美國債息下滑，周四國際金價微升，紐約8月期金收漲2美元或0.1%，報每盎司1805.4美元。

5.新冠疫情恐將衝擊石油需求的憂慮消退，國際油價連漲第3天，周四紐約9月期油收漲1.61美元或2.29%，為每桶71.91美元，創下一周新高。倫敦布蘭特期油收漲1.56美元或2.16%，為每桶73.79美元。

6.全球主要咖啡生產國巴西和越南的生產受阻，周四ICE咖啡期貨價格收漲10%，為每磅1.94美元，創下2014年11月來新高，本周以來已上漲約20%，7月以來上漲21%。