鴻海(2317)今（23）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息4元。展望今年，董事長劉揚偉認為宅經濟將持續支撐資通訊（ICT）產業成長動能，集團對「3＋3」發展策略首先投入新能源汽車產業，目標加速轉型升級，持續為股東創造穩定報酬及更高權益。

鴻海2020年合併營收創5.35兆元新高、年增0.28％，惟因首季受新冠肺炎疫情衝擊甚鉅，使歸屬母公司稅後淨利1.01億元、年減11.72％，為近8年低點，每股盈餘（EPS）7.34元。其中，獲利「3率」毛利率5.65％、營益率2.07％、淨利率1.9％均創新低。

鴻海董事長劉揚偉在營運報告書中指出，疫情使集團面對「最壞的環境」、但同時迎來「最好的機會」，透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的短、中、長期企業改造計畫，逐步建構出明確方向，使去年在大環境影響下仍繳出不錯的成績單。

劉揚偉指出，鴻海F1.0擴大運用數位科技工具，服務全球各地品牌客戶需求，並定期串連全球各地廠區，建立常態化的生產安全溝通管道，使集團內外的溝通效率及速度優化，不僅未因疫情而受限，甚至更優於以往。

其次，鴻海F2.0建立創新工廠數位管理體系，成為少數擁有2座世界經濟論壇（WEF）認證燈塔工廠的企業，並陸續結盟SAP、微軟等企業提升核心競爭力。F3.0的布局重點方面，規畫「3＋3」三大核心技術及三大新興產業，藉此擴大技術及產業版圖，進而提高獲利。

展望後市，劉揚偉看好資通訊產業前景可期，認為受惠全球持續推動5G基礎建設，消費終端新產品陸續推出，將帶動公司下一波成長動能。疫情亦使宅經濟持續發燒，帶動自雲端至終端需求顯著成長，後疫情時代預期將由宅經濟支撐資通訊市場成長動能。

因應「區域化製造」的產業發展趨勢，劉揚偉指出，鴻海將持續加碼投資台灣、中國大陸、越南、印度、墨西哥、美國等地，配合客戶朝區域製造發展採取在地化策略，加強集團跨國製造的布局深度，相信集團優勢短期內難以被競爭對手超越。

同時，鴻海致力傳達推動建立「永續發展＝EPS＋ESG」的企業文化，未來將繼續秉持此理念。而「3＋3」作為重要長期發展策略，首步將優先投入新能源汽車產業，讓集團在永續經營道路上能加速轉型升級，並擴大企業版圖，持續為股東創造穩定報酬及更高權益。