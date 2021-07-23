衛福部19日表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，允許專案製造，最快8月就能供貨，不過，現卻傳出高端要擴大疫苗產能時，出現數據偏差太大的情形，導致最後有82%的產品遭到退貨。對此，宅神朱學恒狠譏，用冰棒比喻，就是做五支冰棒裡面有四支不能吃，這種規格也可以給冰棒緊急使用權不怕拉肚子，堪稱是地表上的奇蹟啊！

《中國時報》今（23日）報導，高端疫苗日前向食藥署提交的補件資料遭外洩，資料中發現，高端近期嘗試將疫苗產能從2L擴大至50L時，出現試驗結果無法比較的情形，在相同生產模式下，50L製程的分析數據與2L的數據偏差太多，光是3個批次中就有2個批次遭食藥署打槍，導致最後只有18％的產品如期交貨，而嘗試更高階的200L製程時，4個批次更可說是全軍覆沒。

針對高端疫苗共有2批次遭到退貨，食藥署長吳秀梅也證實，並指出絕對是用最嚴謹的態度在把關，「在他們補交完整資料，能夠證實安全性與有效性之前，這2批次的產品絕對不會准許使用」。

不過吳秀梅也抱怨說，外界對高端已是用非常苛刻的標準看待，「你去看各個企業裡面，難道都沒有所謂的不良率嗎？」她強調，放大疫苗產能本來就是很大的技術，因為這不單只是把料加多，裡面的參數都要很細心的調整才能跟原本做的一樣。

對於高端疫苗有高達八成遭退貨，宅神朱學恒也隨即在臉書發文表示，這個土製疫苗真是好厲害，如果用冰棒比喻，就是做五支冰棒裡面有四支不能吃，這種規格也可以，給冰棒緊急使用權不怕拉肚子，堪稱是地表上的奇蹟啊！真想送這種冰棒給這些評議委員吃」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「所謂禮尚往來，把這麼優的高端回禮給日本、美國、立陶宛不」、「難怪信誓旦旦要打國產疫苗的高官民代，趕緊打完第二劑，惜命啊」、「看起來是趕鴨子上架，有在製造廠待過的應該能看懂良率背後的意義，低良率的改善不是短期能解決的，幾十上百個製造流程，一層一層找原因需要的時間精力可想而知」。

不過，高端疫苗針對疫苗遭退貨一事也立即發重訊回應，指出外傳所謂50L產能規模只有8.8萬劑、82%遭退貨品質堪憂等係屬不實資訊。