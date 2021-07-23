26日可望警戒降級，新北市政府表示，為兼顧防疫安全及紓解家長照顧壓力，新北市291家公、私立托嬰中心、56個身心障礙日間照顧（含小作所30、社區日照17、早療機構9）、52家公共托老中心（長照日間照顧）及9個長照家庭托顧單位，27日起恢復收托服務，若出現確診者則暫停收托。

新北市社會局長張錦麗表示，隨著疫情日趨穩定，各界呼籲逐步開放機構重新收托，以減輕許多家庭的照顧負荷，新北市也做好相關服務準備，為確保防疫安全，所有服務單位工作人員的疫苗施打率，已達到9成，若因故未施打者，必須提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3到7天定期快篩。

張錦麗提醒，各服務單位必須落實防疫管理，如訂定健康監測計畫，照顧活動採分組、分空間且不交流；管制家屬接送時段、空間及固定接送人員；1天2次加強環境及設施器具清消等；被服務對象如有發燒或呼吸道症狀，應暫緩送托，若照顧單位有發現一例確診者，則該單位暫停收托服務，以確保大家的防疫安全和健康。