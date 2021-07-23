國民黨立委李德維今天透過臉書表示，2018年的東奧改名公投，反對改名的，壓倒性勝過支持改名，民意已經清楚展現意志，結果現在有喜歡搞文字獄、法西斯的政治人物，在網路出征喊出「中華隊」的人，連藝人瑞莎也被出征。他說，別再讓政治模糊賽事焦點，呼籲綠營讓選手專心比賽。

李德維透過臉書表示，東京奧運遭遇百年大疫延後1年，但病毒仍未被壓制，如今即將在極度艱困的態勢下開幕，中華代表團除了防疫的心理壓力，出發時的「商務艙之亂」、「三星旅館之亂」、「便當之亂」、「陪打之亂」，還有奧會榮譽主席的失言風波，都搶走了許多屬於運動員本身與賽事本身焦點。

李德維說，今晚東奧正式開幕之後，大家要一起為他們加油，對於某些老將而言，這是他們生涯的向晚，風光依舊無限好；有些正值巔峰的菁英們，這或許就是他們奪牌的契機；還有些年輕孩子們，今年也許會是未來偉大傳奇的起點，我們大家都不該錯過。

但李德維直言，2018年的東奧改名公投，詢問國人是否同意以台灣為全名申請參加2020東京奧運，結果投票出爐，反對票是577萬4556票，贊成票是476萬3086票，比例是54.80％比45.20％，反對改名壓倒性勝過支持改名，民意已經清楚展現意志。

「暫時休戰吧！讓選手專心比賽！」李德維說，所以那些「出征」瑞莎的好朋友們，或是所有喜歡搞文字獄、法西斯的政治人物與特定媒體們請自重，要稱呼「台灣隊」當然沒問題，但請不要騷擾「中華隊」。