陝西官方新聞網旗下「白鹿新聞」今（23日）報導，7月20日，河南鄭州爆雨。有市民在高樓記錄下市區積水上漲過程，當天路面中午還可通行，1小時後路面有車被困在積水，4小時後京廣路下沉式過街隧道被徹底淹沒。

財新報導，京廣路段自北向南三個隧道，其中京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，隧道口前有百多輛車被困或被淹。據工作人員稱，有些為棄車，有些可能是被衝下來的。目前隧道積水已造成兩人死亡，死者於21日隧道排水時被打撈起來。

報導稱，22日京廣北路隧道口水位下降後，大量被困私家車露出水面，車輛橫七竪八插在隧道中間的綠化帶上，有的則漂浮在積水裡。進入隧道口大約500公尺處，還有二三十輛大巴車、私家車被困於此。

京廣路北起中原東路，南到長江路，其中既有高架橋，又有隧道，是鄭州市內南北交通的大動脈。

京廣路隧道積水何以至此？鄭州市城市隧道綜合管理養護中心工作人員表示，7月20日下午四點以前，雨已經下得很大，但京廣北路隧道還沒有積水。從發現隧道有積水到隧道灌滿，「大致推算就一兩分鐘」，據其推測，積水如此之快是由於暴雨之後，雨水從高架橋、隴海路等多個方嚮往中間倒灌，「那麼大雨，一旦積水後，高架橋、主幹道路段上的水都往低處留，只能到隧道裡。」

7月20日鄭州暴雨當天，京廣路是否提醒了司機進入隧道的危險？上述人員稱，在進入隧道前的電子路牌上，京廣南路隧道處提示了隧道出口有積水、交通管制；京廣北路則提示減速慢行。

對於為何不直接封路，禁止車輛進入隧道？這位工作人員表示，「沒有積水以前，不敢貿然封路。隧道裡都是車，也沒法封。」

據悉，京廣路一共三個隧道，分別是京廣北路隧道、京廣南路隧道以及淮海路隧道。其中，京廣北路隧道一共八個進出口。到20日下午四點左右，京廣北路隧道封了5個口（其中下午一點以前封了兩個，四點以後封了三個），分別是四個進口和一個隧道岔路口，「當時還有車在隧道內，所以出口不能封。」

該人員稱，我們第一時間已經採取了道路改制和現場人員值守，關鍵問題是隧道出口處和隧道內原本有車，雨量一大出不去了。隧道出口的大量積水導致隧道內車輛被捆住，到我們最後一個負責疏散的人員離開時，水已經漫過膝蓋了。

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