正當全國把焦點放在龜速的烟花颱風身上，已減弱為熱帶性低氣壓的「前颱風」查帕卡，似乎有機會重生！臉書粉專「台灣颱風論壇」指出，原查帕卡目前的身分是編號TD09的熱低壓，「現在看來確實有復活的機會」，該系統將重返南海，未來如何發展，有待觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，烟花待高壓東退後，明起將北轉朝西北方向移動，一旦它開始動了，則大勢底定；暴風圈仍有觸陸可能，但颱風中心離陸地有段安全距離。

週五晚上至週六早上是烟花距離台灣最近的時間，這兩天北部風雨明顯，中南部今下半天起也會有間歇陣雨，僅位在背風面的花東幾無影響，甚至無感。後續天氣以西南氣流為主，中南部將迎來一段容易下雨的日子。

颱風論壇特別提到，有些人關心原本的查帕卡颱風，它登陸廣東後減弱為熱低壓，卻沒有壽終正寢，而是繞著繞著，現在竟然有機會重返海上、死而復活，「現在看來確實有復活的機會，但得等小查回到海上並好好重整，才能有更多的討論，這方面變數也很高。」