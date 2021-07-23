烟花颱風逐漸逼近本島，新北市水利局表示，考量安全，堤外車輛請立即駛離，車輛只出不進，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，可利用二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道駛離，以免愛車受損。

水利局也說，新北市位於新店溪、大漢溪、淡水河流域內橫移門（俗稱水門）將於23日下午9時完成關閉。