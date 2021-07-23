烟花逼近 新北堤外車輛只出不進 水門晚間9時關閉 10:092021/07/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烟花逼近新北堤外車輛只出不進 水門晚間9時關閉。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風逐漸逼近本島，新北市水利局表示，考量安全，堤外車輛請立即駛離，車輛只出不進，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，可利用二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道駛離，以免愛車受損。 水利局也說，新北市位於新店溪、大漢溪、淡水河流域內橫移門（俗稱水門）將於23日下午9時完成關閉。 烟花颱風來襲 新北動物之家24小時輪班留守護毛寶貝 烟花颱風逼近帶來風勢 台南民權路樹倒砸車 #車輛 #堤外便道 #烟花 #颱風 #水門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烟花颱風來勢洶洶 侯友宜視察抽水站準備 11:392021/07/22 生活 受烟花颱風外圍環流影響 中部以北、東北部嚴防豪大雨 09:582021/07/23 生活 烟花颱風雨勢猛烈！北市5行政區晚間8時開放部分紅黃線停車 10:152021/07/22 生活 烟花颱風逼近 國軍超前部署進駐易致災地區 09:082021/07/22 生活 烟花颱風逼近 雙北若停班課 盧秀燕：影響疫苗施打計畫 16:112021/07/22 生活 砂包抽水機整備 侯友宜視察防汛 04:102021/07/23 地方新聞 退休運將成焦屍 家屬悲慟相擁 04:102021/07/23 社會新聞 烟花逼近 桃園又傳樹倒 2轎車被壓毀 11:212021/07/22 社會 烟花颱風不容小覷 中市建設局開啟三級災害應變 12:162021/07/22 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 07:222021/07/23 生活 烟花颱風來襲 勞動局籲雇主做好工安、加發津貼給勞工 13:242021/07/22 生活 生活熱門新聞 「烟花」增強變胖 台中以北9縣市豪、大雨特報！風雨影響最劇烈時段曝光 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 憂成高端疫苗白老鼠 醫曝1關鍵打臉：民眾只須做2件事 - 生活 副作用愈大保護力愈好？醫師揭一疲二發三嘔四痛真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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