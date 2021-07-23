高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），預計8月份即可開打，引發各界關注。媒體人「逆風的烏鴉」分析，民間企業與單位採購的BNT疫苗，其實理應可在7月下旬到8月上旬抵台，但若如此高端疫苗就沒有通過EUA、8月開始施打的正當性，因此無論無何也要想辦法把BNT疫苗壓在高端之後抵台。

逆風的烏鴉22日在臉書發文表示，衛福部19日通過了高端疫苗的EUA，同時也宣布最快8月可開始施打，這個期程背後的「巧妙之處」，可從民間企業的BNT採購案看出端倪。

逆風的烏鴉指出，民間企業採購BNT的案子，大概是5月中旬提出的，民進黨政府給他授權，是在6月18日；至於和行政院正式簽約，是6月27日；接著談判完成，和復星簽約的日子，是7月11日。至於何時開始出貨，根據目前的消息，簽約完成後須遷就三個產製流程：第一個是因為另外製作標籤，約需3周；第二是生產疫苗，大約是6到8周；第三是封裝、檢驗，大約需要4到6周。以上共計13到17周。用簽約時間來推算，最快送到台灣的時間，約是9月下旬到10月上旬。

對此，逆風的烏鴉坦言，其實政府授權的1個半月、原廠標籤爭議的3到4週，這些時間都是可以省下來的，那麼台灣可能拿到BNT疫苗的時間點，就不是9月下旬到10月上旬，而是7月下旬到8月上旬。但卻會面臨一個大問題：高端的緊急授權7月通過，8月可以開始供貨。如果台灣在7、8月就可以拿到BNT疫苗，高端還有沒有必要現在通過EUA？有沒有必要趕著在8月開始施打？

針對這個問題，逆風的烏鴉直言：「這答案很明顯，就是『沒必要』。而且即使不算台積電，郭台銘採購疫苗的數量，就已經和高端是相同的。在來的時間更早，供貨期程更穩定，且品質受到國際認證的情況下，如果來了BNT，再來通過高端的緊急授權和施打，正當性就一點也不存在了。」因此蔡政府無論如何都不能讓BNT太早抵台，即便如今高端疫苗通過EUA也備受質疑，但至少在話術上，能夠抵擋一時。