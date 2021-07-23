美科技股歷經通膨與疫情憂慮短暫修正後再呈反彈之姿，也帶動原本低迷台灣半導體股價走勢，上周法說未如預期的台積電(2330)，突破上周法說會後的低迷期，股價也見反彈，台豐台灣ESG永續優選基金經理人賴建亨指出，由於全球外在經濟環境第三季前景依然明朗，美國就業、消費動能延續，台股旺季效應仍可期待，近期股價沈潛整理後，多頭格局未變。隨第三季除權息密集期到來，短期操作鎖定高殖利率相關個股為焦點，如部份金融、傳產等個股，大盤在22日反彈中，除了資訊服務、電子零組件與半導體等科技股個股普遍出現上漲外，金融保險、解封概念的觀光與百貨類股表現亦值得關注。

下半年資金輪動快速，台股資金重回大型電子股，賴建亨認為，上周半導體股的低迷行情未再延續可歸因於，台灣半導體發展優勢仍在，先進製程的發展與領先趨勢不變，下半年至明年半導體代工成長率可望優於整體半導體成長率；從半導體成熟製程觀察，受惠於企業與家庭朝向數位化發展，帶動高效能運算等應用晶片需求及電子產品銷售提升，整體訂單需求面可望延續至2022年。

賴建亨建議，觀察全球資金動能持續力，科技股如能吸納第三季起的資金潮，加上交貨與新運用需求崛起，隨著網通業晶片缺料狀況逐漸緩解，歐美網通晶片下半年陸續交貨後，可望帶動新的一輪網通產業營運好轉，此外，全球5G基建明年滲透率攀升，再加上車用電子需求提升，賴建亨指出，相關族群如半導體、ABF族群、網通，皆為下半年至明年的成長動能主軸。

另外，隨著全球疫苗覆蓋率逐漸擴增，主要國家經濟穩健復甦及擴大基礎建設方案的激勵下，市場資金在快速輪動中也會掌握建設受惠股與資金動能股，即使近期原物料及航運股有些漲多拉回，賴建亨仍看好漲價題材標的後市，包含鋼鐵、玻璃、水泥、航運等產業，從長期需求來看，相關的產業股價緩步墊高空間仍可期。