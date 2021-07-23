台塑化(6505)今日除息，每股配發0.59元，開盤參考價99.9元，今股價開高走高，漲幅逾2.5%、股價最高達103.5元，上演開盤秒填息。

台塑化昨甫舉辦股東會，董事長陳寶郎看下半年石化業，就認為在全球各國提升疫苗施打率及疫情趨緩下，防疫措施朝向逐步解封有助於經濟活動復甦，加上各國央行維持貨幣寬鬆政策等因素帶動下，全球經濟成長動能回升，可望持續帶動各項石化產品及油品需求，他也預計第三季布蘭特原油價格會落在每桶75~80美元。

面對當下疫後需求復甦，且東南亞疫情考驗未除，陳寶郎認為，今年以來東南亞受疫情干擾導致油品進口需求偏弱，但由於大陸今年積極落實減排政策，加上降低成品油外銷出口配額，汽柴油往東南亞數量出口大幅減少，另外，澳洲煉廠因疫情關閉半數產能，目前境內煉廠產能僅剩23萬桶/日，成品油進口大增，第二季柴油進口量，較去年同期增加7%，汽油進口較去年同期增加100%，故在上述供需因素，有利於台塑化拓展外銷市場，持續將柴油出口至澳洲、西非，汽油出口至中東，降低東南亞市場的影響，預期東南亞疫情可能在第三季下旬逐步趨緩，屆時成品油進口需求將快速復甦。

台塑化煉油廠煉量隨著7月RDS#2復工，逐步提升煉量，第三季平均45.3萬桶/日(84%)，輕油裂解廠OL#1於7月中定檢結束，預計第三季平均產能利用率為96%。