弘光科大雅美達悟族學生甘嘉恩錄製族語防疫影片，媽媽看完後很感動。（陳淑娥攝）

弘光科大開設原住民相關課程，圖為疫情前學生上族語課情形。（陳淑娥攝）

弘光科大有200多位原住民學生，為了鼓勵了解自己文化，學校開設相關課程，包括原住民族語教學。為了提醒部落居民防疫重要性，學生各自用族語錄製防疫影片，部落長輩直誇「年輕人能把族語生活化，真的很感動！」

原住民族學生資源中心主任張嚴仁表示，今年有4位學生通過原住民族語言能力認證初級、中級測驗，疫情期間，學生為提醒部落居民防疫重要性，各自用排灣族、阿美族等各族語錄製防疫影片，內容包含避免群聚、脫口罩要注意事項等。

護理系二技二年級阿美族學生林劭妤說，小時候跟阿公、阿嬤才講族語，現在幾乎很少講，想要傳承原住民文化而強迫自己學族語，特別錄製阿美族語防疫影片，靠羅馬拼音一個字一個字慢慢學，要讓族人聽到親切族語，時時記得做好防疫措施。

餐旅系雅美達悟族大四生甘嘉恩表示，蘭嶼雅美達悟族人有特殊「親從子名」命名文化，她的名字是媽媽結婚生小孩前的名字，當媽媽看到她講族語，便想到自己小時候經歷，「我媽媽她很感動，看完影片一度激動哽咽，一直反覆重刷不斷的看。」部落長輩說，很多年輕人不會講族語，可以把防疫觀念用族語講出來，超級厲害！

另外，老福系大三布農族學生吳怡柔通過「卓群布農語」中級認證。她說，除了老師授課學習外，也上網自學，會講布農族語後，跟部落居民相處少了疏離感，親切多了。多媒體遊戲發展與應用系應屆畢業生阿美族學生李傑恩透露，也順利通過阿美族語初級認證；五專護理科學生李筑珏、潘雅琪則分別通過「南排灣語」中級、初級認證。