先前才剛謠傳湖人打算招募今年季後賽表現優異的太陽後衛保羅，沒想到現在又有球隊殺出，根據《ESPN》薪資專家馬克斯23日爆料，假如保羅跟太陽的續約談判陷入僵局，尼克將是一個值得密切關注的潛在追逐者，代表保羅去向越來越多了。

由於今年NBA自由市場將於8月3日開啟，所以保羅必須在8月2日以前，決定是否執行跟太陽最後1年4420萬美元合約，假如保羅願意執行，卻只能跟太陽續約兩年7000萬美元，代表他在接下來3個球季總共可以領到1.14億美元。

如果保羅選擇跳脫最後1年合約，他可以跟太陽改簽3年價值1.05億美元合約，或是前往薪資空間更加寬裕的球隊拿到更多薪水，只是假如他跟太陽改簽3年1.05億美元合約，太陽就可跟替補後衛派恩續約，同時下季也可避免繳納豪華稅。

馬克斯強調，無論保羅最後如何選擇，都將成為自從詹姆斯之後，史上第2位至少35歲仍可簽下平均年薪至少3000萬美元新合約的球員，接下來就看保羅如何抉擇了，看他是否想去湖人跟好友詹皇攜手合作，或是繼續留在太陽跟年輕隊友打拚。