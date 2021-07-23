長榮鋼股東常會通過分配現金股利2.2元 10:192021/07/23 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮鋼(2211)23日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.2元案。長榮鋼鐵109年營收達到新台幣93億4965萬元，稅後淨利為14億426萬元，較108年度增加7830萬元，增加5.91％，每股盈餘為新台幣2.65元。 華電傳承 陳昭蓉當舵手 日電貿看被動元件 有三大變數 #長榮鋼 #新台幣 #股東常會 #現金股利 #日召開股東常會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 父子之爭延燒 東元股東會改選董事 股東怨程序不合法 11:122021/07/23 財經 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 國泰金四大理由爭取明年發更好的股利 10:522021/07/23 財經 《其他電子》宅經濟續撐ICT產業成長 鴻海加速轉型升級 10:012021/07/23 財經 《金融股》富邦金通過長期募資案 發行股數上限15億股 12:002021/07/23 財經 1分鐘讀財經》美債殖利率漲跌太詭異 國銀行庫狂賣債逃命 08:292021/07/23 財經 小股東哀中信金股價太低 總座吳一揆道關鍵 10:532021/07/23 財經 亞泥獲利連3年突破百億 全力拚ESG 09:592021/07/23 財經 《電腦設備》廣達通過配息5.2元 現金殖利率達5.8％ 11:262021/07/23 財經 東元父子相爭 今股東會警防事端 04:102021/07/23 社會新聞 前所未見！ IC缺爆 產品報價逐月調整 04:102021/07/23 財經要聞 財經熱門新聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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