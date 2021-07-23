長榮鋼(2211)23日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.2元案。長榮鋼鐵109年營收達到新台幣93億4965萬元，稅後淨利為14億426萬元，較108年度增加7830萬元，增加5.91％，每股盈餘為新台幣2.65元。

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