大陸跳水皇后郭晶晶2012年嫁給身家百億的富二代霍啟剛，兩人婚後完全沒有豪門夫妻的架子，接地氣的幸福日常使網友常稱讚：「郭晶晶真的嫁給了愛情」。近日，郭晶晶受邀參加東奧擔任評審，昨(22日)霍啟剛親自送愛妻到機場，一番話又閃瞎粉絲。

郭晶晶和霍啟剛育有1子2女，早年兩人戀情曝光，因兩人都名氣高備受矚目，郭晶晶2年前接受專訪，被問婚前有沒有想過「門當戶對」？郭晶晶坦言沒有，更爆料其實起初公開，壓力大的是老公，因為若是她比賽沒得獎，肯定會害霍啟剛被罵，兩人交往結婚至今始終沒被外界影響，因為都堅信「談戀愛是兩個人的事」。

霍啟剛發文。（圖／翻攝自fok_kenneth IG）

今年東京奧運郭晶晶受邀擔任跳水項目的評審，霍啟剛昨在機場秀出送老婆出國的照片，說這兩天替郭晶晶東奔西跑，買電話卡、洗手液、消毒水等等，本來想買面罩卻缺貨，看著太太背影依舊有點擔心，身家百億的他最後還自嘲：「這幾天已經讓別人笑我是司機阿霍，但我甘願做司機阿霍」。

郭晶晶發文。（圖／翻攝自郭晶晶微博）

而郭晶晶隨後也發文說：「霍啟剛無法一同前往，可是這兩天他比我還緊張…給我準備了整整一箱洗手液，和我一起東奔西走準備防疫消毒用品，還自嘲是『司機阿霍』」，最後表示雖然擔心孩子跟疫情，「可第一次以不同的身份參與奧運會，這是我應該去做也堅持要做的事情！而我也會全程做好防疫工作！」引來網友讚說：「第二張圖是『司機阿霍』依依不捨送別老婆拍的」、「霍生發的也很甜」、「霍太太太樸素節儉了，兩個行李箱這麼老舊過時，也不嫌棄繼續用著，細微處見人品！為郭小姐和霍太太點讚」。