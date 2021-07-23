澳洲現有3州正對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）今天說，藥品監管機關已批准輝瑞藥廠（Pfizer）疫苗用於12至15歲青少年。

韓特聲明說，藥物管理局（Therapeutic Goods Administration TGA）在同意擴大輝瑞疫苗適用於這個年齡層之前，已徹底評估國內和國際相關證明。

數週前，美國、歐盟和英國監管機關也批准類似許可，允許輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗適用於孩童。

澳洲原本僅允許這款疫苗適用於16歲以上。

韓特表示，疫苗作業小組將建議哪些兒童群體應優先接種、何時接種。

澳洲目前累計約3萬2400起病例，915人病亡。相較於其他許多已開發經濟體，澳洲在處理疫情上的表現要好得多，但反反覆覆的封鎖令及遲緩的疫苗施打作業卻讓防疫工作遭逢挫敗。

目前澳洲完整接種疫苗的成人人口不到15%。