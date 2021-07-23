今年5、6月期統一發票將在周日（25日）開獎，但是3、4月期統一發票1000萬元特別獎，中獎號碼「59518250」中獎張數18張，卻有7張還未領。

3、4月期統一發票兌領時間只到今年9月6日止，所以中獎的民眾盡早兌領，千萬別與幸運之神錯過了！

財政部資料顯示，7張未領的千萬特別獎中有2張是位在台北市，分別是在台北市萬華區的利達書局花329元購買書籍；以及花330元在Google Play花費1330元購買應用程式。

新竹縣有1張，由幸運兒到新竹縣竹北市頂好超市買一瓶18元「茶裏王」就中獎，尚未兌領；新北市也有1張五股區則是由Uber Eats外送費為30元。

嘉義縣也有1張，為在嘉義縣義竹鄉的翁氏魚捲消費103元；高雄市則分別有2張，分別是在高雄市三民區的全家花費90元和於鼓山區的好市多消費2346元。

3、4月期統一發票200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張，也尚有7張未領。

資料顯示，台北市有2張未領，其中1張是到台北市大同區的京站百貨公司消費1188元；另一張則是FoodPanda的外送費29元。

基隆市則有1張，為到基隆市暖暖區全采大賣場買酒花費139元。金門縣也有1張，為到金門縣金寧鄉的家樂福購買物品，花費521元。

新竹縣有1張，為到新竹縣竹北市的BASI巴適經典麻辣火鍋店消費2395元；苗栗縣也有1張，為到苗栗縣竹南鎮的CoCo都可買飲料，花費41元。

台南市也有1張，為到台南市安南區7-ELEVEN總安門市消費95元。

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