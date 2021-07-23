因應防疫，全國蜂蜜品質評鑑複評採線上直播方式，同步進行盲樣品評作業。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

今年度全國蜂蜜品質評鑑龍眼蜜組，台南市共獲得4名特等獎、19名頭等獎。從小跟著父親在蜂園放蜂採蜜的朱清池，工作之餘會到山上養蜂，其父親低調個性，家族從未參加過任何評鑑比賽，朱清池今年受同業鼓勵首次報名參加，沒想到在地方和全國比賽均獲特優，全家人開心地又驚又喜。

農糧署輔導台灣養蜂協會辦理今年全國蜂蜜品質評鑑，採初評、複評2階段，初評由中央畜產會以儀器檢測分析，篩選出符合CNS國家標準，且抗生素及農藥殘留合格者進入複評；配合防疫措施，複評由12位專家，採線上直播方式，同步進行盲樣品評作業。

台南市農業局長謝耀清說，全國蜂蜜品質評鑑龍眼蜜組台南市有26名蜂農進入複評，4人獲特等獎，19人獲頭等獎。其中有4人在台南市國產龍眼蜂蜜評鑑也已獲得特等獎、11人獲頭等獎，雙喜臨門。

45歲朱清池，小時候跟著父親學養蜂，耳濡目染久了，習慣這種生活，求學時代也在養蜂場度過，出社會後閒暇時也會到蜂園，3、4年前全心投入養蜂工作，隨著季節更迭，他和父親會到嘉義、台東等地追花逐蜜，而採龍眼蜂蜜則在台南楠西區。

朱清池說，父親養蜂將近40年，但一直沒有意願參加比賽，自他接棒後，決定步入更正式軌道，除了加入產銷履歷驗證制度的行列，以及蜂蜜評鑑比賽，今年剛參加產銷班，受其他蜂二代、蜂三代鼓勵，更積極參加各項比賽和驗證。

「是好運啦！」他謙虛地說，上半年因缺水乾旱，龍眼花盛開，產出的蜜品質都很好，各蜂農拿出最好的龍眼蜜參賽，而他首次參賽就能獲獎，可能今年出產的品質及味道，剛好受評審們喜歡，覺得非常幸運。