桃園市「特殊交友圈」再傳染給家人、同事，從6月至今已經累積40人確診，為嚴防特殊交友成為疫情破口，警方17日起執行加強臨檢、查緝住宿場所毒品犯罪勤務，至21日動用214名警力，查緝汽車旅館138間，查獲3件3人毒品案件，警方更痛斥，防疫期間還敢挑戰治安紅線。

警方表示，17日至21日，涉毒案件3件3人、共查扣2、3級毒品安非他命、毒品咖啡包39.72公克，顯見疫情嚴峻時期，仍有不法之徒趁亂利用汽車旅館、商務旅館等休憩場所從事不法活動，除挑戰治安紅線外，更大大徒增疫情傳播風險。

桃園分局分局長邱紹洲表示，桃園分局將持續加強各類易涉毒品場所臨檢查緝，另也提醒旅館業者應提高警覺，如有發現1人開多間房、多人共用1房、登記證件顯與本人不符、不斷要求提供杯子毛巾等毒品轟趴徵候或室內群聚5人以上情事，應立即依毒品危害防制條例及傳染病防治法規定通報警察機關處理，警民一體共同對抗疫情的考驗。