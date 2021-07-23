中颱烟花行徑詭異且龜速，也打亂了大家的許多因應準備，其中也包括了疫苗施打作業，今（23）日上午有一些宜蘭縣民陸陸續續前往溪北、溪南兩個疫苗接種中心要施打疫苗，到了現場才得知因為颱風因素暫停施打兩天，相當生氣，抱怨政府怎麼沒有做好通知，讓他們淋雨白跑一趟。

今天上午9點不到，就開始有民眾陸陸續續冒雨走到設在宜蘭運動公園的宜蘭縣溪北疫苗接種中心，卻發現大門深鎖，也沒有工作人員，還是經由記者告知，這才知道今天沒有安排施打作業，有人想轉往診所施打，但有提供疫苗施打服務的診所早就預約額滿，想要臨時要安排施打疫苗根本排不到。

一名撐著雨傘，在雨中走了半個小時才抵達溪北疫苗接種中心的婦人說，她的接種順序排在第十類，第一次因為忘記時間沒有預約，第二次接到通知時就趕快預約，沒想到要打疫苗時接種中心卻沒開，大吃一驚的婦人說自己完全不知道，還問記者說「是因為颱風的關係嗎」？

另一名年輕的女子則是特別請假要施打疫苗，結果卻因為遇到颱風導致疫苗施打作業延期，感覺「有一點不方便」。

一名年約60多歲的中年男子發現今天疫苗接種中心沒開，頓時滿臉不高興，抱怨說政府都沒有個別通知，讓他在下雨天特別跑一趟，結果卻撲了個空，當然感覺很麻煩、很不便民。

而宜蘭縣政府衛生局則是一上午詢問電話接不完，不斷接到民眾的詢問電話，衛生局長徐迺維也出面致歉並表示，因為颱風的路徑變化莫測，基於安全考量，施打疫苗作業做了調整，縣府之前先後透過第四台、臉書、通訊群組、發布新聞等方式告知縣民，也有發簡訊通知，但仍有民眾沒有收到簡訊，這一點內部要再做檢討，也有可能是子女代為預約接種疫苗，但在接到延期通知時沒有轉告父母，但無論如何，對於撲空的民眾他深表歉意，徐迺維也安撫民眾說，這兩天預約的民眾名單都有記錄，中央將會再發通知。