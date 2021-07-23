因美國最新初請失業補助金人數意外上升，提振黃金避險需求，不過因美元仍在3個月高點附近，好壞參半的情況下，令金價盤整；截至台北時間7月23日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌1.4美元，報每盎司1804美元。

9月白銀上漲0.029美元，報每盎司25.41美元。

10月白金上漲3.1美元，報每盎司1093.7美元。

9月鈀金上漲23.9美元，報每盎司2728.5美元。(商品行情網)