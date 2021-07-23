《商情》黃金亞洲電子盤盤整 10:352021/07/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國最新初請失業補助金人數意外上升，提振黃金避險需求，不過因美元仍在3個月高點附近，好壞參半的情況下，令金價盤整；截至台北時間7月23日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌1.4美元，報每盎司1804美元。 9月白銀上漲0.029美元，報每盎司25.41美元。 10月白金上漲3.1美元，報每盎司1093.7美元。 9月鈀金上漲23.9美元，報每盎司2728.5美元。(商品行情網) 《其他電子》鴻海打造區域製造供應鏈 數位轉型促柔性供應 《國際金融》ECB鴿派＋財報靚 歐股連3紅 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #盤整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤反轉下跌 11:092021/07/23 財經 《其他電子》宅經濟續撐ICT產業成長 鴻海加速轉型升級 10:012021/07/23 財經 新北「五館一園」22日起受理預約 首日99人線上登記 09:352021/07/23 寶島 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 《其他電子》鴻海H2展望樂觀 鄭州大水及缺料影響不大 10:182021/07/23 財經 《韓股》財報樂觀其成 韓股續漲 11:432021/07/23 財經 《盤中解析》又見急殺 台股好球打半場 11:092021/07/23 財經 《國際油價》需求仍看好 原油期貨連3漲 09:442021/07/23 財經 陸港觀盤－審視基本面 聚焦潛力產業 04:102021/07/23 全球財經 外資買超357億 史上第六高 04:102021/07/23 財經要聞 《商情》油價揚 亞洲天然橡膠收漲 10:012021/07/23 財經 財經熱門新聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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