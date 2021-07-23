潤泰新(9945)今日舉行股東會通過每股現金1元、股票4元，共計5元。潤泰新指出，已準備好在疫情警戒鬆綁後推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案。

在土地動能上，潤泰新目前銷售中、興建中以及庫存土地共有10餘案，未來10年儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過10萬坪，未來業績來源無虞。

今年5月份開始台灣本土疫情持續加劇，但在三級警戒期間，潤泰指標豪宅松濤苑及潤泰敦峰仍持續採取高標準防疫規範保護消費者進行銷售，然而在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策下，在市場中的資金為尋求保值產品，促使不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。

潤泰新將在疫情警戒鬆綁後推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案；同時為了減少客戶在不同案場間之移動，本次將首次在潤泰CITYLINK松山壹號店3樓開設聯合展示中心，方便顧客進行預約賞屋。

潤泰新109年合併營收為190億8458萬元，合併淨利為92億7539萬元，每股稅後盈餘5.88元，且配發分配現金1元、股票4元，共計5元。

109年度起受到新冠肺炎疫情影響，台灣地區整體消費市場經濟成長狀況減緩，不過在中央銀行降息策略及台商資金回流等相關因素帶動下，不動產市場趨於活絡，潤泰新房地產銷售(含預售)業績達113億；目前推案除指標性的2020年潤泰豪宅「潤泰敦峰」持續銷售中以外，去年推出之預售建案均全數銷售完畢。CITYLINK商場雖受到新冠肺炎的衝擊影響，全年營收仍與2019年維持相同的水準，在百貨經營中交出不錯的成績單。