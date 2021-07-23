Delta變種病毒正在肆虐亞洲，23日，泰國每日新確診者數又創下歷史新高。而對韓國來說，23日疫情雖未更嚴重，但為求謹慎，當局決定將把最嚴格的社交禁令，再多延長兩周實施時間。

23日，韓國政府表示，由於第4波新冠疫情沒有退去跡象，因此決定把大首爾地區目前所實行的最嚴格社交規定，再延長兩周。自12日以來，大首爾地區就已進入等級最高的4級疫情管制，若26日開始再多兩周，表示最快要到8月8日才能解禁。

因此，大首爾目前是晚上6點後，不能有兩人以上聚會。在示威抗議方面，只允許一個人進行。而婚喪喜慶，只有親屬參加其它人不行。八大行業一律不能營業，餐廳則是在晚上10點以後，不能收內用人客。

至於東南亞的泰國，23日新冠每日新確診數高達14,575例，已連續3日刷新記錄，使得染疫總數累積至46.7萬餘人。同時，因病喪命者多增加114位，總計3,811人。

泰國目前正面臨第3波新冠疫情，且時間也是最長久的一次。自4月以來，已多增42萬新確診與3,600位疫歿者。

同時，泰國新冠病例激增也導致醫院量能失控。特別是首都曼谷地區，大多數新患者都是染上可怕的Delta新變種病毒株。剛開始，泰國政府是把所有呈現陽性民眾都放到醫院。不過，愈來愈多人被傳染後，目前是症狀較輕的患者可以在家中或在社區隔離。

另方面，泰國政府也將體育館、機場貨運區或寺廟等大型空間區進行改造，希望不幸得到新冠肺炎民眾都可以有病床治療。