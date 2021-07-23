氣立(4555)6月營收連續第三個月創單月新高，上半年營收年成長亦達36.28％。展望第3季，由於大陸復甦力道強勁，7月接單狀況維持旺季水準，目前各廠產能利用率滿載，第3季可望延續第2季以來的旺季效應，法人估計單季營收續拚新高。

氣動行業過往第2季及第3季都是傳統旺季，第1、4季為傳統淡季，但在大陸復甦強勁且自動化需求高，氣立第1季淡季不淡，平湖跟上海廠產能利用率高達110％，3月開始安排加班增加產能，並無缺工問題，也提升氣立第2季營收，單季達5.71億元，首次突破5億元，創單季新高。

氣立各廠區仍可擴充產線，平湖廠今年已投入生產，短期內產能擴充先以增加設備為主，視第4季接單狀況在看是否擴廠。

原物料今年漲勢強勁，目前仍處於高檔震盪，氣立對產品沒有調漲，主要針對漲價先行備料，拉高庫存水位，同時進行上下游製程做整合，平湖廠能提供一條龍生產，法人估計，第2季毛利率可與第1季持平。