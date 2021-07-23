1.新光鋼(2031)：決配息2元、H2展望樂觀，今早揮別連3跌，股價彈升至74.4元。

2.大宇資(6111)：新手遊陸續上線，昨外資、自營商聯手買超351張、並拉出一根紅棒，惟今早賣壓湧現，一度跌逾3%。

3.威剛(3260)：TrendForce估NAND第三季整體合約價再漲5-10%，昨獲外資、自營商聯手轉買超3167張，今早股價平盤上下整理。

4.聯電(2303)：昨三大法人大舉回補買超107937張，加上昨夜ADR大漲2.95%，激勵今早股價漲逾3%，5日線、月線一次到位。

5.東陽(1319)：昨三大法人合計買超407張，今早挾量衝高逾5.5%，拉出一根長紅棒。

6.泰豐(2102)：標售中壢4.4萬坪土地，底價逾百億元，早盤跳空衝上漲停28.7元，突破月季雙線。

7.華豐(2109)：將專攻兩輪車胎，加上原油連3漲，股價走揚逾4%。

8.漢翔(2634)：搶攻戰機維修，外資連8日買超，晨盤續漲逾2%，俯瞰航運股。

9.敦泰(3545)：受惠漲價效應，挑戰連兩季賺進一個股本，早盤飆漲至270.5元漲停價，維持6.5%以上漲幅。

10.天鈺(4961)：車用、5G題材給力，外資加大買超，人氣擁簇，股價一度強漲逾6%。

11.凌通(4952)：MCU出貨旺，加上車用有戲，晨盤上攻逾4.5%，一度攻上96.9元。

12.亞聚(1308)：PE續揚、PVC、EVA持平，塑化廠營運加分，早盤力漲逾4%。

13.撼訊(6150)：去年營運轉盈，決配息0.5元，盤初漲逾4%，收復短均、月線。

14.宜鼎(5289)：搶AIoT商機，推新工業級SSD，早盤漲逾3.5%、改寫前高。

15.大量(3167)：基本面有撐，外資終結連3日賣超，早盤直奔漲停。

16.大田(8924)：高球市場續熱，早盤挾量上攻、漲逾7%。

17.帆宣(6196)：股價回歸基本面，投信昨日擴大買超逾500張，今早急攻漲停板。

18.精成科(6191)：外資反轉買超逾1300張，觸底反彈，早盤攻高半根漲停板。

19.閎康(3587)：上半年每股稅前淨利4.98元創高，基本面當靠山，早盤最高衝是151元。

20.百容(2483)：擴產因應訂單滿載，營運柴火旺，回檔修正結束，今早一度勁揚3%以上。

21.鴻海(2317)：秒填息樂翻股民，多方趁勢追擊，拚站穩昨高112元之上。

22.年興(1451)：買盤點火，今跳空鎖漲停，飛越各短均線。

23.榮創(3437)：昨獲外資買超1148張，早盤急拉漲停，跳上月季線。

24.台塑化(6505)：油價上看8字頭，下半年添柴火，昨獲三大法人聯手翻多買超，帶動盤初放量反彈3%，收復半年線。

25.宏達電(2498)：疫情加速數位革命，今年是豐收年，早盤勁揚2.5%，進逼季線。

26.明基材(8215)：訂單看到明年Q1，繼昨日1日填息達陣後，早盤一度衝高7%，改寫近7年高價。

(編輯整理：李慧蘭)