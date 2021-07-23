對於在大陸鄭州發生世紀水災的時刻，總統蔡英文一反過去冷漠，甚至充滿仇恨的態度，主動慰問大陸的受災民眾的舉動，國民黨智庫副董事長連勝文認為，蔡英文展現出罕見的善意，但自己誠心希望這不只是一次性的做法，而可以是兩岸未來良性互動的開始。

連勝文昨（22日）在臉書發文表示，過去一年中，民進黨在疫苗政策的嚴重錯誤，用各種明示暗示的方法，甩鍋給大陸，發動各種「認知作戰」，甚至開始修理PTT網民，把失誤推卸為大陸方面的阻撓。

國民黨智庫副董事長連勝文。（中時資料照）

可在永齡基金會、台積電及慈濟的BNT疫苗採購中，連勝文指出，按照鴻海創辦人郭台銘所言，大陸並沒有任何干涉和指導，也因如此，三個民間單位才能在一個月內，把民進黨政府花一年都做不到的事情完成；而同樣的，民進黨加購Moderna疫苗，也沒有看到大陸方面任何的阻礙，這也再度證明了民進黨甩鍋的作法，只是在為自己轉移焦點而已。

連勝文稱，既然真相是，大陸在台灣疫苗採購上並沒有任何負面的作為，而總統蔡英文也願意從人性及人道的角度出發，慰問大陸受災的民眾，連認為，這至少可以為劍拔弩張的兩岸關係，增加一點善意的氣氛，並真心希望這是一個好的開始，畢竟對於兩岸甚至全人類而言，天災及病毒才是真正的敵人。

台灣及大陸百姓在經過了一年多、各種天災及病毒的磨難後，在疫情趨緩之際，連勝文直言，真的都需要休養生息，希望雙方政府都能專注在對民眾真正有益之事，避免不必要的衝突，不要再去搞意識型態的鬥爭，這才是負責任的政府所應有的作為。