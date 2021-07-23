A股低開 生物製藥股跌逾1％ 10:392021/07/23 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開市偏軟。上證指數23日開市報3571點，跌3點，跌幅為0.08％。深成指開市報15248點，跌13點，跌幅為0.09％。 滬深300指數開市報5145點，跌6點，跌幅為0.12％，創業板指數開市報3539點，跌5點，跌幅為0.14％。 各類股個別發展，生物製藥股跌逾1％，有色金屬、水泥、電力、石油、房地產、金融股偏軟。化工、煤炭、鋼鐵股靠穩。 法拉第未來登陸美股 首日收漲1.4％ 《港股》漲多回吐 恆指跌近1％ #開市 #跌幅 #生物製藥股 #跌逾 #偏軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指高開17點 阿里漲0.7％ 10:492021/07/23 財經 《商情》豆油走軟 拖累大馬棕櫚油轉跌 09:442021/07/23 財經 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美上周初領失業金人數 遠超出預期 10:012021/07/23 財經 FTX完成增資 估值180億美元 04:102021/07/23 全球財經 台驊前7月加碼投資陽明 每股均價60.3元 09:002021/07/23 財經 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股連3漲 08:542021/07/23 財經 《韓股》財報樂觀其成 韓股續漲 11:432021/07/23 財經 傳大陸嚴懲滴滴 最重恐下市 04:102021/07/23 全球財經 《晨間解盤》指數低檔不多 擇股作多(倫元投顧提供) 08:542021/07/23 財經 新能源車企 法拉第未來登美股 04:102021/07/23 全球財經 財經熱門新聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。