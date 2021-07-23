大陸股市開市偏軟。上證指數23日開市報3571點，跌3點，跌幅為0.08％。深成指開市報15248點，跌13點，跌幅為0.09％。

滬深300指數開市報5145點，跌6點，跌幅為0.12％，創業板指數開市報3539點，跌5點，跌幅為0.14％。

各類股個別發展，生物製藥股跌逾1％，有色金屬、水泥、電力、石油、房地產、金融股偏軟。化工、煤炭、鋼鐵股靠穩。

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