【旅奇傳媒/編輯部報導】四年一度的奧運終於在全球引頸期盼下即將於東京揭開序幕，目前已有飯店推出應援打氣美食組，另有搭配住房特惠，陪您一起迎接熱力四射的東京奧運賽，伴著美食熱血的為中華隊加油！

▲「美式派對雙饗餐」與「東奧美饌雙饗餐」精選多項人氣美食。 圖：台北遠東香格里拉飯店╱提供

台北遠東香格里拉飯店用美食挺東奧，搶先推出東京奧運限定雙饗餐－「美式派對雙饗餐」與「東奧美饌雙饗餐」，7月23日至8月8日期間讓民眾在家觀賽也能以美食助興歡樂不減！

東京奧運限定雙饗餐為遠東Café團隊精選12道人氣餐點組合成外帶套餐，讓關心運動賽事的民眾在家防疫期間也能盡享觀賽樂趣！ 「美式派對雙饗餐」精選七道人氣佳餚：義式臘腸起士比薩、酥炸雞翅佐BBQ醬汁、香煎西式豬肉香腸、番茄起士美國牛肉丸、經典起士通心粉、奧運五環甜甜圈、冰鎮蔬菜棒佐凱薩醬。

遠東Café團隊特別為運動盛事打造全新甜點「奧運五環甜甜圈」，口味分別：原味為藍色、黃色為百香果口味、代表苦甜巧克力的黑色、抹茶口味的綠色與紅色的草莓口味；香甜糖霜均巧妙披覆在軟糯甜甜圈上，表皮撒滿迷你塊狀巧克力增添多重趣味口感，為緊張的運動賽事之際增添一抹俏皮可愛色彩。

更有獨家限量好禮：凡購買任一套餐即贈東京奧運中華隊奧運應援鑰匙圈，購買2套雙饗餐即可獲贈東京奧運中華隊奧運應援帆布袋，一起為奧運中華隊加油（限量贈禮，送完為止）。

▲冠軍豬腳搭配酥炸糯米椒、辣味薯條、洋蔥圈、爆漿番茄。 圖：台北凱達大飯店╱提供

搶東奧商機 一泊二食每晚3188元起

一向非常支持運動賽事的凱撒飯店連鎖，除了有與新北市聯名合作的凱撒企業所屬的運動隊-「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」外，旗下的台北凱達大飯店也特別於東京奧運期間推出應援的住房專案與外帶美食，讓民眾不用出國也能感受奧運熱鬧的氛圍。

▲東奧期間推出一泊二食優惠住房專案。 圖：台北凱達大飯店╱提供

台北凱達大飯店於東京奧運期間特別推出相關主題的一泊二食優惠住房專案，都有優惠。

活動期間為7月23日至8月7日，除了含兩客精緻早餐，晚間特別提供「應援東奧套餐」，包含「凱達冠軍豬腳」皮脆肉嫩的豬腳香氣四溢讓人無法抗拒，搭配酥炸的糯米椒、帶皮楔型辣味薯條、洋蔥圈、爆漿番茄…等新鮮食蔬及兩瓶台灣金牌啤酒。滿足的欣賞轉播精彩賽事，感受四年一度的體育盛事，一起為中華健兒加油，不用出國也能在家體驗奧運熱鬧的氛圍！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）