賈永婕自本土疫情爆發後，便號召各界人士捐贈「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，還發起到各大醫院送愛心餐活動，被外界譽為「抗疫女神」，日前迎來47歲生日的她，不僅開心和家人聚在一起慶生，還收到神秘人士送的生日禮物。

賈永婕21日過47歲生日，她表示跟老公要了輛8人座休旅車當生日禮物，不過是要送給屏東三地門鄉部落，方便當地人載送打疫苗和學童就學，無私精神讓網友大讚不已，從屏東返家後，不僅跟家人一起慶生，還和好姐妹們視訊開趴，不僅收到滿滿的禮物，更透露其中一個訂製音樂盒，是位署名氣質大嬸的朋友送的，一連串的慶生活動，讓她開心表示：「謝謝大家的愛，很滿足」。

對此，網友也留言致謝並獻上祝福：「感謝您的努力不懈和及時救援，讓台灣醫療充滿愛和正能量」、「台灣因為有妳更有愛，謝謝妳們全家帶給台灣的愛與幸福」、「台灣最美國民美少女，生日快樂，謝謝妳為台灣付出的一切」、「謝謝你對社會付出，以及產生的正面能量」、「感謝國民女神善舉，讓台灣人民一起努力抵抗病毒」。

賈永婕6月初發起送愛心餐到各大醫院活動，歷時一個半月宣告告結束，不過她強調募資送醫療物資的善舉不會中斷，若有需要還是願意出面號召幫忙，至於會這樣做，起因之一是過去爸爸過世時，她連送父親的機會都沒有，希望這樣做能讓所有人都了無遺憾。

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