圖文作家《聞氫哥》在百元剪髮師抱怨客人新聞下方留言回應。（截自臉書）

《聞氫哥》早在2019年就發表過關於髮型的圖文創作。（截自《聞氫哥》臉書粉專）

一名百元剪髮師累積多年怨氣，忍不住上網抱怨種種奧客行為，更感嘆「一顆頭才賺45元」，引發熱烈討論，也吸引知名圖文作家《聞氫哥》跳出來留言，直指一直對髮型不滿意的人，共同點就是「不肯承認是臉的問題」，幽默又直白的回應讓眾多網友笑讚：太中肯！

一名百元剪髮師在臉書《是爆怨2公社》發文表示，累積多年怨氣不吐不快，並列出「某些不懂人話的大爺們」惡狀：

1.坐下前 要拉椅子接你的屁股 （不知會出鏡嗎？整天喬椅子喬到厭世）

2.抹造型品 或整頭髒兮兮（不知我們剪刀會磨損嗎？下次請自備工具 謝謝）

3.家人朋友靠那麼近看 是大近視嗎？？？

4.小孩不受控 亂動 然後要求東要求西 （我們一顆才賺45 建議你自己在家剪）

5.拿網路上的照片來 那些都是吹整造型過的

更何況條件不同（先不說顏質 我說的是髮性 髮質 髮況）

6.挑選使用工具

（我的工具 我自己去買的 相信我比你更懂得如何使用它們 再說你看得懂我的工具功能？）

7.工具像內褲一樣 沒在借人的 請不要趁我不注意時 私自拿去用

剪髮師心聲引發熱烈迴響，就連知名圖文作家《聞氫哥》也在臉書新聞下方留言：「一直對髮型不滿意的人都有一個共同點:不肯承認是臉的問題」，笑翻眾多網友，紛紛表示：「你不要這麼中肯好不好」、「太太太好好笑-笑死我了。怎會知道唯一答案。」、「也太直白了吧～～雖然這是事實沒錯！」。

事實上《聞氫哥》對於髮型似乎特別有感，早在2019年發表的一篇圖文創作「男性髮型指南」，就直指「髮型不是重點，臉才是重點」，該篇圖文獲得超過1.7萬個按讚心情。