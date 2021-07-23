儘管荷頓塔克在今年季後賽表現欠佳，湖人還是不打算讓這名「二年級生」有機會跑掉！根據《ESPN》資深記者麥克曼納明23日爆料，湖人已跟荷頓塔克提出價值190萬美元的薪資報價，代表他們將有權利匹配任何球隊針對荷頓塔克的報價。

菜鳥球季表現平平的荷頓塔克，卻在上季熱身賽就開始爆發，讓湖人高層與教練團留下深刻印象，他在例行賽交出平均每場9.0分、2.8助攻與2.6籃板，但在今年季後賽首輪表現平平，場均只有6.5分、3.5籃板，並未扮演板凳奇兵的角色。

可是眼見荷頓塔克上季表現有所突破，湖人當然不希望讓他太容易走人，所以才會趕緊跟他提出薪資報價，且打算無論其他球隊提出怎樣報價，都要匹配合約把他留下，畢竟湖人高層近年已經看走眼太多次了，無法再次承擔這種另類風險。

至於原本相當不滿自己在湖人地位的替補中鋒哈瑞爾，目前態度也出現轉變，傾向繼續執行跟湖人最後1年970萬美元合約，暫時不會考慮跳脫合約走人，問題是以他上季待在湖人被「冰」的慘狀，假如繼續留下，恐怕只會重蹈覆轍罷了。