今年一審檢察官升主任檢察官，檢察官人事審議委員會提出35人候選名單，法務部長蔡清祥從中圈選23人，結果出爐，期別橫跨43期至50期，其中，台北地檢署人數最多，共有5人中選。

部長圈選名單經檢審會追認後，新人事將於8月26日生效，名單按期別排序分別是，43期的姜智仁、黃淑妤，44期的蔡明達，45期的黃筵銘、賴建如、葉益發、謝志遠，46期的劉文瀚、洪松標、張志杰，47期的范孟珊、陳淑蓉、洪國朝、朱啟仁、陳筱茜、蕭擁溱，48期的張靜薰、李秀玲，49期的黃偉、林俊廷、陳貞卉，50期的黃振倫、李仲仁。