捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在推特發文透露，捷克政府正討論贈送台灣新冠肺炎疫苗。外交部對此表達誠摯感謝，也將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。

韋德齊去年率團來台訪問6天，成果豐碩，我政府也捐贈捷克2條口罩生產線。韋德齊在推特表示，捷克政府正討論贈送台灣新冠肺炎疫苗，並將在下周一開會並確認結果，他會以「略為樂觀」的態度等待開會結果揭曉。

外交部表示，台灣與捷克互動往來十分密切，最近參議長韋德齊、參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）及布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib） 等台灣友人，紛紛就我國疫情及疫苗取得，表達關心並積極呼籲捷克政府提供協助，外交部對此表達誠摯感謝，也將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。

外交部指出，最近美國丶日本丶立陶宛及斯洛伐克均提供疫苗協助我國，外交部除感謝眾多與我國理念相近國家相互扶持友愛互助的情誼外，更相信良善循環所能產生的巨大正向能量。捷克政府及人民此刻展現對台灣的友誼及關懷，展現與我們一起攜手抵抗疫情的決心，不論其政府最後的決定為何，我們都表示感謝及尊重，外交部也將會在獲得捷克政府最後確認結果資訊時，適時向國人說明。