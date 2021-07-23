中信金23日召開110年股東會，由金控董事長顏文隆主持，總經理吳一揆率眾高階主管出席，受到疫情與颱風影響，股東會地點改在喜來登飯店、股東參加人數不到十位。儘管中信金控去年獲利亮眼，股東會也通過每股配發現金股利1.05元、股息殖利率逾4.5％，但小股東仍哀怨中信金股價不如國泰金、富邦金。

小股東反應，國泰金股價已60元、富邦金更達83元，但中信金股價目前僅22.9元，希望公司可以努力提高股價。

吳一揆表示，國泰金控、富邦金控最主要獲利來自於人壽，兩家人壽資產的占比皆超過五成，而中信金人壽資產占比只有三成，可看到國泰金、富邦金的獲利都來自人壽，且非常強勁，富邦人壽是台壽的2.5倍、國壽是台壽的5倍大，台灣人壽若有一樣量體，應該也能創造更好的保險公司績效，但也謝謝股東的鼓勵，未來會在金控的架構下做進一步努力、創造更好成績，發更好的現金股利。

吳一揆在營運狀況報告中提到，2020年全球政經情勢圍繞在新型冠狀病毒疫情、中美貿易戰及幾個重大事件影響動盪不安，但中信金在集團各子公司的協銷合作下仍穩健向前，稅後淨利達新臺幣429億元、普通股淨值報酬率達11.53％，在所有金控中名列第二，維持領先地位。

子公司中信銀2020年稅後淨利達273億元，穩居領導地位，2020年合併逾放比約為0.49％，資產品質良好，資本適足率14.6％，資本組織非常強健。台壽投資業務掌握金融市場變化與靈活避險操作，2020年稅後淨利達165億元，創下台灣人壽73年來歷史新高，為接軌IFRS17已成立專案小組，並啟動IT系統規畫建置，可無縫接軌。

吳一揆也點出2021年三大經營主軸：擴大海外布局、穩健保險發展、強化數位金融。在海外布局部分，去年受疫情影響整體動盪幅度大，但發展潛力仍看好，會持續跨境發展海外協銷，今年海外發展有突破，4月時已宣布增持泰國LHFG金融集團股權至46.6％，正申請主管機關核准中，會持續尋找合適的海外併購機會擴大布局。

在穩健保險發展部份，吳一揆指出，台壽目標是成為體質健康、客戶體驗最佳的公司、，面對動盪的挑戰、監理規範接軌國際的趨勢，會擬定合適策略，聚焦價值型產品，以提升穩定收益報酬、降低淨值波動，台壽也在建立新核心系統，接軌監理規範所需外，也會進一步加強數位能力。

在強化數位金融部分，中信金在2017年啟動數位金融發展策略後，2020年已看到廣泛顯著成效，將持續運用人工智慧技術突破數位金融的應用，持續推動與擴大數位轉型，保持金融數位競爭力。