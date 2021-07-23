希望2022年能發出更好的現金股利。國泰金控總經理李長庚23日在股東會後記者會上表示，在投資人對現金股利有極大需求、國泰金努力創造獲利、提升體質、厚植資本之下，當國泰人壽淨值提升到一定程度時，將向金管會爭取更大的股利發放空間，以「回應股東更好的股利」。

國泰金控2020年合併稅後獲利760億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.41元，今年確定將配發2.5元現金股利，而2021年上半年國泰金稅後獲利已達914.6億元、達6.65元，再創歷史新高，李長庚表示，下半年會視資本市場變化「順勢操作」，不會刻意保留實力。即下半年獲利速度，不會因上半年已創全年獲利新高就慢下來，全年獲利可望再登新高峰，則2022年國泰金股利將可望比今年更高。

不過，由於壽險將導入新的會計政策IFRS17及新清償能力指標ICS，因此金管會多要求壽險公司要厚植資本、盡可能將盈餘保留在帳上，因此國泰人壽2020年合併稅後獲利527億元，今年卻沒有上繳任何現金給國泰金。

李長庚表示，這二年國壽淨值持續提升、獲利增加，且未實現獲利也有增長，當淨值提升達一定程度時，會盡可能向金管會爭取發放現金股利的彈性空間。

李長庚希望向金管會提出的四大理由是一為投資人對現金股利有較高的期望，二是國泰金努力提升獲利，創歷年新高，三是各子公司亦努力提升體質，四是在有獲利同時亦厚植資本準備，即相關資本適足率亦在相對高標準，在四大理由下，希望金管會能給國泰金明年更大的股利發放空間，以回饋投資人更好的股利。