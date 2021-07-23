恒指高開17點 阿里漲0.7％ 10:492021/07/23 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22日晚間美股三大指數靠穩，道指升25點報34823，納指升0.36％表現最好。港股22日急彈近五百點後，23日早小幅高開。 香港信報報導，恒生指數23日高開17點，報27740。國企指數高開16點，報10023。科指高開5點，報7495。 個股方面，騰訊高開0.4％，報546港元。阿里巴巴高開0.7％，報208.8港元。中移動22日獲南向資金明顯淨入，23日高開0.6％，報50.5港元。友邦低開0.6％，報95.4港元。 A股低開 生物製藥股跌逾1％ 《商情》需求強勁 紐約棉花漲逾90美分 #高開 #港元 #日晚間 #美股三大指數 #道指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 《期貨》三大期指攜手開高 8月台指期漲80點 09:272021/07/23 財經 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股連3漲 08:542021/07/23 財經 券商H1海賺 年飆近三倍 04:102021/07/23 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：美上周初領失業金人數 遠超出預期 10:012021/07/23 財經 外資買超357億 史上第六高 04:102021/07/23 財經要聞 上海浦東 打造人民幣離岸金融中心 04:102021/07/23 焦點新聞 《基金》除權息旺季到 超前部署金融ETF 10:522021/07/23 財經 扯！診所未核對身分 疫苗打錯人 04:102021/07/23 地方新聞 《晨間解盤》指數低檔不多 擇股作多(倫元投顧提供) 08:542021/07/23 財經 醫美巨頭愛美客 擬申請赴港上市 04:102021/07/23 全球財經 財經熱門新聞 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 東元父子決戰 黃茂雄搶下8席董事保住經營權 - 財經 - 旺報 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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