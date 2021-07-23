22日晚間美股三大指數靠穩，道指升25點報34823，納指升0.36％表現最好。港股22日急彈近五百點後，23日早小幅高開。

香港信報報導，恒生指數23日高開17點，報27740。國企指數高開16點，報10023。科指高開5點，報7495。

個股方面，騰訊高開0.4％，報546港元。阿里巴巴高開0.7％，報208.8港元。中移動22日獲南向資金明顯淨入，23日高開0.6％，報50.5港元。友邦低開0.6％，報95.4港元。

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